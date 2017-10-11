Тульский музей оружия обзавелся мобильным приложением с дополненной реальностью

ARTEFACT распознает экспонат и расскажет о нем.

Впервые в Туле экспонаты выставок представлены в мобильном приложении #ARTEFACT, созданном по инициативе Министерства культуры РФ.



Теперь познакомиться с выставками «Директоры Тульского оружейного завода. 1918−1998 гг.» и «Ратный подвиг туляков в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813−1814 гг.» можно с помощью элементов дополненной реальности.

Приложение ARTEFACT распознает плоскостные экспонаты: наведя камеру мобильного устройства на предмет, пользователь может узнать историю создания и интересные факты об экспонате, познакомиться с биографией выдающихся личностей, внесших особый вклад в развитие оружейного производства России.

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