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Ученик плавской средней школы попал в больницу с алкогольным отравлением
Фото etkul74.ru

Ученик плавской средней школы попал в больницу с алкогольным отравлением

Прокуратура проверила, как в школе проводят профилактику пьянства и алкоголизма среди несовершеннолетних.

Прокуратура Тепло-Огаревского района проверила среднюю школу №2 поселка Теплое на исполнение законодательства, направленного на профилактику и борьбу с пьянством и алкоголизмом несовершеннолетних. Поводом к проверке стал инцидент, произошедший с одним из учеников этой школы в августе 2017 года. Прокуратура установила, что подросток вместе с другом употреблял спиртосодержащую жидкость. В результате он был доставлен в областную больницу с диагнозом: алкогольное отравление.

В результате проверки установлено, что в школе не разработаны и не утверждены программы профилактики и борьбы с пьянством и алкоголизмом среди несовершеннолетних.

В результате в адрес директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Теплое имени кавалера ордена Красной Звезды К. Н. Емельянова» внесено представление устранении нарушений законодательства.

Кроме того, прокуратура настояла на проведении общешкольного родительского собрания, где сотрудники полиции и врач-нарколог расскажут о проблемах выявления, пресечения и последствий употребления несовершеннолетними алкогольных напитков.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:45 +1
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Место
поселок ПлавскТульская область

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