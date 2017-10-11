Глава тульского УМВД Сергей Галкин посетил полицейских, несущих службу на Северном Кавказе

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Он наградил особо отличившихся сотрудников и поздравил правоохранителей с грядущим профессиональным праздником.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин побывал на Северном Кавказе в местах дислокации сводных полицейских отрядов региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находясь в длительной служебной командировке, туляки выполняют задачи по охране общественного порядка, выявлению и пресечению противоправных деяний.

Сергей Галкин поблагодарил сотрудников за качественное несение службы вдали от дома, наградил особо отличившихся полицейских и поздравил их с наступающим Днём сотрудника органов внутренних дел России.