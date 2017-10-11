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Глава тульского УМВД Сергей Галкин посетил полицейских, несущих службу на Северном Кавказе
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Глава тульского УМВД Сергей Галкин посетил полицейских, несущих службу на Северном Кавказе

Он наградил особо отличившихся сотрудников и поздравил правоохранителей с грядущим профессиональным праздником.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин побывал на Северном Кавказе в местах дислокации сводных полицейских отрядов региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находясь в длительной служебной командировке, туляки выполняют задачи по охране общественного порядка, выявлению и пресечению противоправных деяний.

Сергей Галкин поблагодарил сотрудников за качественное несение службы вдали от дома, наградил особо отличившихся полицейских и поздравил их с наступающим Днём сотрудника органов внутренних дел России.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +1
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