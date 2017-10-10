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В тульском отделении Банка России пройдёт День открытых дверей

В тульском отделении Банка России пройдёт День открытых дверей

Посетители смогут окунуться в историю банковского дела, а также узнать много интересного о современных финансах.

В субботу, 14 октября, туляки смогут попасть в здание отделения Банка России по Тульской области, которое обычно закрыто для посещения.

Встречать гостей будут инкассаторские автомобили. Все желающие смогу посмотреть, как устроена эта техника, забраться внутрь и сфотографироваться.

Посетителей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям. Предварительная запись проводится по телефону: 32-52-25. При посещении отделения необходимо иметь паспорт.

Пресс-служба тульского отделения Банка России напоминает, что 13 октября завершается приём заявок на участие в конкурсе по финансовой грамотности для общеобразовательных учреждений. Подробности здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:18 0
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Тула

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