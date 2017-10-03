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Банк России приглашает туляков на день открытых дверей

Банк России приглашает туляков на день открытых дверей

Посетители познакомятся с историей банковского дела и узнают много интересного о современных финансах.

Банк России приглашает на экскурсию туляков посетить экскурсию, которая состоится 14 октября. Встречать гостей будут инкассаторские автомобили. Каждый сможет посмотреть, как устроена эта техника, забраться внутрь и даже сфотографироваться. Далее посетителей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям.

День открытых дверей тульском отделении Центробанка пройдёт уже второй раз. Гости увидят коллекцию отечественных и зарубежных банкнот и монет разных периодов – от дореволюционного до наших дней. Также среди экспонатов – старинный сейф-сундук и предметы быта банковских служащих прошлого.

Каждый посетитель будет окунуть гусиное перо в чернильницу и, как первый управляющий Тульской конторы Госбанка Густав Дризен в конце XIX века, изящно расписаться на «ценной бумаге» или подписать «рапорт». Сувенир можно будет забрать с собой на память.

Также в программе Дня открытых дверей – мастер-класс по определению подлинности банкнот (как на глаз, так и с помощью профессионального оборудования), лекция о финансовой грамотности, показ мультфильмов об истории денег и «денежная» викторина. Всех гостей ждут фото на память и сувениры.

Предварительная запись на экскурсию проводится по телефону: 32-52-25. Для прохода в здание тульского отделения Банка России при себе нужно будет иметь при себе паспорт.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
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