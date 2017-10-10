Алексей Дюмин: Любые коррупционные проявления в сфере ЖКХ должны пресекаться на корню

В правительстве области обсудили работу по противодействию коррупции в ЖКХ.

10 октября под председательством Губернатора Алексея Дюмина состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тульской области.

Губернатор отметил, что необходимо усилить надзор за соблюдением прав и интересов жителей при предоставлении им коммунальных услуг.

«Любые коррупционные проявления — среди управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и иных субъектов, которые работают в этой сфере и злоупотребляют своими полномочиями — должны пресекаться на корню», — заявил Алексей Дюмин.

О работе в данном направлении отчитались министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, начальник государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин и председатель регионального комитета по тарифам Дмитрий Васин.

Говорили на заседании и о соблюдении организациями требований антикоррупционного законодательства. В том числе — при приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

«Для этой категории граждан есть строго определенные правила трудоустройства. И работодатели должны неукоснительно их выполнять. Необходимо осуществлять системный контроль за выполнением требований законодательства по данному вопросу. А к нарушителям — применять соответствующие меры воздействия», — подчеркнул глава региона.

С докладами по данному вопросу выступили заместитель начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Татьяна Харчевникова и заместитель начальника главного управления — начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Сергей Никольский.