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В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер

В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер

Порывы ветра составят 12-17 м/с.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона местами ожидается усиление юго-западного ветра — до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра.

  • При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, поэтому, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
  • Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 +3
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