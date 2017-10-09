В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона местами ожидается усиление юго-западного ветра — до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра.