В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер
Порывы ветра составят 12-17 м/с.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона местами ожидается усиление юго-западного ветра — до 12-17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра.
- При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, поэтому, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
- Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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