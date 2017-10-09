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Очередная авария на ж/д переезде: в Тульской области задерживаются поезда
Фото: fonar.tv.

Очередная авария на ж/д переезде: в Тульской области задерживаются поезда

Грузовой автомобиль выехал на переезд и совершил столкновение с пассажирским поездом в Орловской области.

Вчера, 8 октября, в 20.33 на регулируемом железнодорожном переезде на двухпутном перегоне «Думчино — Мценск» в Орловской области, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, грузовик выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом № 740 «Белгород — Москва». По предварительной информации, фура могла заглохнуть на переезде.

В результате столкновения часть автомобиля откинуло на соседний путь, по оперативной информации, две колесные пары локомотива сошли с рельсов. По предварительным данным, локомотивная бригада, пассажиры поезда и водитель грузовика не пострадали.

В настоящее время на перегоне приостановлено движение поездов, последствия ДТП ликвидируют. На место оперативно отправился восстановительный поезд.

Из-за происшествия в пути задерживаются два пассажирских поезда — № 82 «Белгород — Санкт-Петербург» и № 723 «Москва — Курск», имеющие остановки на станции Тула.

Железнодорожники обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью на переездах. Нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении переездов в текущем году привели к двукратному росту столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным в границах Московской железной дороги.

Призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 +2
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