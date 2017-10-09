Более 370 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

В государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа.

По итогам прошедшей недели против гриппа привито около 370 тысяч жителей Тульской области.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6332 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога для данного времени года на 25,7%. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.