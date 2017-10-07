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В выходные за порядком в Туле следят Крыгин и Михайлец
На фото: Алексей Крыгин.

В выходные за порядком в Туле следят Крыгин и Михайлец

Алексей Крыгин и Юрий Михалец дежурят 7 и 8 октября.

7 октября (суббота) дежурит заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Сергеевич Крыгин.

8 октября (воскресенье) дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Юрий Викторович Михалец.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.

сегодня, в 11:40 0
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