На фото: Алексей Крыгин.
В выходные за порядком в Туле следят Крыгин и Михайлец
Алексей Крыгин и Юрий Михалец дежурят 7 и 8 октября.
7 октября (суббота) дежурит заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Сергеевич Крыгин.
8 октября (воскресенье) дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Юрий Викторович Михалец.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.
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