В выходные за порядком в Туле следят Крыгин и Михайлец

7 октября (суббота) дежурит заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Сергеевич Крыгин.

8 октября (воскресенье) дежурит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Юрий Викторович Михалец.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.