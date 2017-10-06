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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный ветер

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный ветер

Скорость порывов может достигать 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют принять меры предосторожности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением ночью на территории Тульской области местами ожидается усиление юго-западного ветра 13-18 м/с. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности при прохождении грозового фронта и усилении ветра:

  • Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.
  • В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном.
  • Остерегайтесь опасных предметов. Помните: удар молнии опасен не только тогда, когда гроза бьёт непосредственно в человека, но в предметы, находящиеся рядом. Не стоит прикасаться ко всему мокрому, металлическому и электрическому.
  • При сильном ветре стоит поставить машину в гараж, либо припарковать парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и промышленных объектов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:29 +5
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