Штрафы «Платона» для водителей грузовиков могут увеличить в четыре раза

Штрафов за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам без внесения оплаты через «Платон» может вырасти вчетверо – с 5 до 20 тысяч рублей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на результаты последнего заседания кабмина.

В официальном правительственном сообщении говорится, что цель законопроекта – повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы

Эксперты полагают, что увеличение штрафных санкций должно очистить рынок от «серых» перевозчиков, которые работали в сезон и часто уклонялись от оплаты проезда.

Напомним, нарушителями считаются водители грузовиков, выезжающие на федеральные трассы без устройств, позволяющих отслеживать движение машины и без оформления маршрутной карты, а также с чужим или выключенным устройством либо с отклонением от маршрута, указанного в карте.