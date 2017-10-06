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Штрафы «Платона» для водителей грузовиков могут увеличить в четыре раза

Штрафы «Платона» для водителей грузовиков могут увеличить в четыре раза

Соответствующие поправки в КоАП получили одобрение федерального правительства.

Штрафов за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам без внесения оплаты через «Платон» может вырасти вчетверо – с 5 до 20 тысяч рублей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на результаты последнего заседания кабмина.

В официальном правительственном сообщении говорится, что цель законопроекта – повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы

Эксперты полагают, что увеличение штрафных санкций должно очистить рынок от «серых» перевозчиков, которые работали в сезон и часто уклонялись от оплаты проезда.

Напомним, нарушителями считаются водители грузовиков, выезжающие на федеральные трассы без устройств, позволяющих отслеживать движение машины и без оформления маршрутной карты, а также с чужим или выключенным устройством либо с отклонением от маршрута, указанного в карте.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 −6
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