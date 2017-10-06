Погода в Туле 7 октября: пасмурно, ветрено, до 12 градусов тепла
Синоптики прогнозируют пониженное давление и до небольшой дождь.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность с прояснениями.
Местами возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, днём – от +7 до +12. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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