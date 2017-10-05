В Тульской области определили лучшую группу задержания Росгвардии

Фото пресс-службы Росгвардии.

В Туле на территории Центра профессиональной подготовки прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области. В нем приняли участие 10 лучших команд из нашего региона.

Перед началом соревнований начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник Олег Петрик поприветствовал личный состав и пожелал успехов, четкости во время выполнения заданий, честной бескомпромиссной борьбы и победы.

В течение двух дней участники конкурса демонстрировали свои знания и навыки в служебной, медицинской, физической, огневой подготовке, вождении служебного автотранспорта, знания средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации.

Заключительный этап по отработке объекта по сигналу «тревога» оказался самым зрелищным. Перед группами задержаний разворачивались ситуации, максимально приближенные к реальным, с которыми зачастую приходится сталкиваться сотрудникам при несении службы: срабатывание сигнализации на охраняемом объекте, задержание преступника.

Судейская коллегия строго оценивала действия, как команд, так и каждого отдельного участника.

Сотрудники групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии проявили свои умения и богатый служебный опыт, ведь большинство участников конкурса борются с преступностью не первый год и имеют на счету не одно раскрытое преступление.

По итогам соревнований в командном первенстве победу одержала группа задержания Управления вневедомственной охраны по городу Туле в составе старшего сержанта Максима Шурыгина и старшего сержанта Дмитрия Иванова.

Победителям вручили сертификат о праве получения служебного автомобиля.

Лучшим сотрудником по огневой подготовке стал сержант полиции Никита Савельев с результатом 39 балов из 40 возможных. В личном зачете по физической подготовке стал сержант Артур Сквабченков.

Всем призерам конкурса были вручены медали, дипломы и памятные подарки.