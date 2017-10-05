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В Туле определили победителей конкурса «Мой любимый учитель»
Победительница конкурса Елена Гостева и ее классный папа – преподаватель школы №36 Александр Григорьевич Широков.

В Туле определили победителей конкурса «Мой любимый учитель»

Елена Гостева, Алиса Капанина и Полина Полонникова написали самые душевные истории, стали лучшими, вошли в историю и получили призы от наших партнеров.

Газета «Слобода» и «Дорожное радио» подвели итоги конкурса «Мой любимый учитель». Публикуем истории, которые больше всех нас покорили!

Первое место: Елена Гостева и ее классный папа преподаватель школы № 36 Александр Григорьевич Широков

Рассказ Елены Гостевой об Александре Григорьевиче Широкове занял первое место в конкурсе. Учитель получил в подарок букет от магазина «Цветной бульвар», а Елена — сертификат от магазина «Эгоист» и главный приз — планшет от «Холодильник.Ру».
 
Из письма Елены Гостевой:
 
– Александр Григорьевич — педагог с большой буквы. Он вел историю, право, одним из первых начал преподавать основы потребительских знаний, ввел в нашу жизнь тесты, зная, что это нам очень пригодится в будущем. Он был нашим первым и единственным классным папой, никогда не нянчился с нами, но мы всегда знали, что Александр Григорьевич на нашей стороне, что в любой момент он протянет руку помощи, как настоящий любящий отец… Наш дружный «А» класс после веселого выпускного встречался целиком лишь пару раз, а с выпуска прошло уже 13 лет. Но поодиночке или парами мы периодически заглядываем к классному папе. Хочется поздравить Александра Григорьевича Широкова с профессиональным праздником, пожелать ему крепчайшего здоровья, послушных и не слишком озорных учеников, дальнейших успехов в работе и семейного счастья!
 
Александр Широков уже 38 лет работает педагогом, и все время в одной школе — № 36 на ул. Н. Руднева. Он преподает историю и обществознание.
 
– Современный учитель, как и во все времена, в первую очередь должен любить детей. Все остальное приложится. Как классный руководитель, я выпустил уже шесть классов, помню всех своих учеников, — улыбается Александр Григорьевич. — Недавно отметили с классом 30-летие окончания школы, пришли 25 человек, даже из Москвы приехали, было так приятно! Сейчас мои детишки учатся в 8-м классе. Почему я стал педагогом? Я родился в сельской местности, через дорогу была школа, мы бегали туда играть. Я представлял себя учителем, да так там и остался. Желаю всем коллегам терпения, здоровья. Было бы здорово изменить в обществе отношение к учителям, повысить их статус.

 

Второе место: Алиса Капанина и учительница Людмила Геннадиевна Косач

Историю, которая заняла второе место, прислала на конкурс Алиса Капанина, ученица 9 «А» класса школы № 34. Она посвятила ее Людмиле Геннадиевне Косач, которая преподает русский язык и литературу. Учитель получила в подарок букет, а Алиса — сертификат и смартфон.
 
Из письма Алисы Капаниной:
 
– С самого детства у меня возник интерес к родному языку, а благодаря учителю русского мой интерес только возрастал. Очень трепетно Людмила Геннадиевна относится к своим предметам, с большой радостью делится с нами знаниями. Людмила Геннадиевна всегда с позитивным настроем, который с радостью передает и всем окружающим, чем еще сильнее пробуждает тягу к знаниям. Я безумно люблю Людмилу Геннадиевну и очень рада, что именно она стала моим учителем по русскому языку и литературе.
 
Людмила Геннадиевна пришла в школу сразу после института, сейчас ее трудовой стаж — четверть века!
 
– С детства видела себя учителем, к тому же у нас учительская семья, — говорит Людмила Косач, — где учить детей — традиция, передающаяся из поколения в поколение. Мои выпускники часто приходят ко мне, поздравляют со всеми праздниками… Правда, многие разлетелись по разным городам России. Но они всегда обо мне помнят, для меня это — счастье! Поздравляю всех педагогов с наступающим праздником. Желаю всем, кто носит высокое звание учителя, терпения, гордости за своих учеников, творческих успехов. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, удивительными открытиями, маленькими и большими удачами и победами. Уверена, что полная самоотдача и учительский труд непременно отзовутся глубокой благодарностью в сердцах ваших учеников.
 

Третье место: Полина Полонникова и ее любимый учитель — Ольга Владиславовна Акифьева

Третье место у истории ученицы 8 «Г» класса гимназии № 11 Полины Полонниковой, ее любимый учитель — Ольга Владиславовна Акифьева, преподаватель русского языка и литературы. Учитель получила в подарок букет, а Полина — сертификат и смартфон.

Из письма Полины Полонниковой:
 
– На своих уроках учитель открывает перед нами волшебный мир литературы, учит размышлять над прочитанным, задумываться над поступками героев. Благодаря Ольге Владиславовне мы участвуем в различных олимпиадах, конкурсах по русскому языку и литературе, что помогает нам формировать достойное портфолио. Кроме этого Ольга Владиславовна просто говорит с нами на различные темы, учит быть добрее, приходить на помощь тем, кто попал в беду. На её уроках никогда не бывает скучно, она вызывает учеников на беседы, размышления, споры…
 
Ольга Акифьева — педагог с 24-летним стажем. Вопрос о выборе профессии перед ней никогда не стоял, ведь она из династии учителей.
 
– Моя бабушка была директором сельской школы, учителем русского языка и литературы, — говорит Ольга Владиславовна. — Дедушка преподавал географию, моя двоюродная сестра — учитель математики, ее мама — информатики. Любовь к русскому языку и литературе мне привила Алла Сергеевна Беликова, которая преподавала эти предметы с 5-го по 10 -й класс. Я свою задачу как учителя вижу в том, чтобы дать детям надежный багаж знаний, чтобы у них была хорошая социализация. А еще я приучаю их читать. Хотя нынешнее поколение детей очень продвинутое, мы даже где-то отстаем от них в плане информационных технологий. Всем коллегам желаю здоровья, благополучия и хорошего настроения!
 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил педагогов региона с Днем учителя.

Алексей Дюмин

– Уважаемые педагоги! Поздравляю вас с Днем учителя!

Этой ответственной профессии посвятили жизнь более 20 тысяч жителей Тульской области. И сегодняшний праздник — еще один повод сказать спасибо нашим дорогим педагогам.

Вы выбрали для себя благородное призвание — быть наставником. А это значит не только давать детям знания и навыки, но и прививать им самые главные человеческие качества — трудолюбие, доброту, умение дружить и заботиться о близких, любовь к родной земле. Вы занимаете особое место в судьбе каждого из нас.

Спасибо вам за то, что вкладываете душу в работу. За то, что своим нелегким трудом помогаете нам открывать и развивать таланты, учите быть честными и целеустремленными.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и добра! С праздником!

 

сегодня, в 10:19 +2
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