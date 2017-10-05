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Работники «Тулэнерго» вместе с полицейскими пресекают незаконное потребление электричества

Работники «Тулэнерго» вместе с полицейскими пресекают незаконное потребление электричества

За девять месяцев недобросовестные потребители «сожгли» электричество на сумму 16,5 млн рублей.

С начала года специалисты «Тулэнерго» вместе с сотрудниками полиции выявили и пресекли 444 факта неучтенного потребления электроэнергии на сумму 16,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам рейдов было составлено 265 актов безучетного потребления электроэнергии на сумму 13,1 млн рублей и 179 актов бездоговорного потребления электроэнергии на 3,4 млн рублей. По фактам выявленных правонарушений поданы заявления в правоохранительные органы.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения уголовных дел в отношении «энергетических воров».

От преступных действий страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя техника, повышается риск аварийных ситуаций и возгораний.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 0
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