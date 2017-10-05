Где в Туле не будет электричества 6 октября
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении плановых работ. Они пройдут по следующим адресам:
- ул. Максимовского, 7, 9, 11, 17, ГСК № 7, 32,
- ул. Седова, 25, 25-а, 27-а, 27, 29, 29-а,
- ул. Макаренко, 8, 8-а,10, 10-б, 6-б, 12, 20,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- Городской пер., 15, 15-а, 15-б, 17,
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- Рабочий пр-д, 3-19,
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 51,
- Красноармейский пр-т, 7, 7-а, 9, 11, 11-а,
- ул. Лейтейзена, 3,
- п. Бытовки,
- ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б,
- ул. Металлургов, 26-а, 28,
- ул. Волкова, 9, 9-а, 11-а, 12, 13, 14, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 19, 11,
- ул. Кутузова, 114, 114-а, 116, 118, 120,
- ул. Первомайская, 10,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
- ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),
- 5-й пр-д, 1-16,
- 6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 18-й пр-д,
- ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
- ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),
- пр-д Московский, 1-10,
- ул. Зои Космедемьянской, 26-40 (чётн.),
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42.
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