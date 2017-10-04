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В Пролетарском округе Тулы нет холодной воды

В Пролетарском округе Тулы нет холодной воды

Пониженное с 9 утра давление в трубах сохранится до окончания проведения работ.

В Пролетарском округе Тулы связи с проведением работ на Медвенско-Осетровского водозаборе с 9 часов утра и до окончания работ подача холодной воды будет производиться на пониженном давлении, местами возможны перебои в водоснабжении.

Сотрудники Тулагорводоканала будут врезать новый водовод (диаметр 500 мм) в уже имеющийся (диаметр 900 мм).

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, –

сообщается на официальном сайте Тулагорводоканала.

Заместитель начальника теруправления по Пролетарскому округу Иван Яковлев сообщил Myslo, что о перебоях с холодной водой накануне были извещены все управляющие компании и котельные, работающие в округе, вот таким письмом:

 

 

– Уровня давления воды будет достаточно, чтобы котельные работали без перебоев, – уточнил он.

сегодня, в 12:09 0
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Пролетарский округТулаМедвенско-Осетровский водозабор
Прочее
водаотключение воды

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