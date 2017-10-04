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Тульские спортсмены вышли во второй круг чемпионата России по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские спортсмены вышли во второй круг чемпионата России по боксу

Соревнования проходят в Грозном.

Представители сборной Тульской области одержали три победы и потерпели три поражения в первом круге чемпионата России по боксу.

Во второй круг вышли Степан Хитарян (69 кг), Ровшан Ягубзаде (91 кг) и Андрей Батырев (+91 кг), а борьбу за награды завершили Рашад Гасанов (49 кг), Никита Быстров (52 кг), и, после часового совещания судей, Даниэль Лутай (91 кг). Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Соревнования проходят в Грозном и завершатся 9 октября.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 0
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