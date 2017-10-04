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Тульские УК-банкроты задолжали за электричество порядка 200 млн рублей

Тульские УК-банкроты задолжали за электричество порядка 200 млн рублей

Зафиксированы случаи появления компаний-двойников и перерегистрации тульских УК в Москве.

Рост задолженности управляющих компаний перед АО «ТНС энерго Тула» и многочисленные банкротства в сфере ЖКХ стали основными темами на повестке заседания межведомственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день общий объем задолженности исполнителей коммунальных услуг перед АО «ТНС энерго Тула» приблизился к 800 млн рублей. Наиболее острой проблемой признано появление компаний-двойников, управляющих многоквартирными домами и числившихся в базах с тем же названием, но совершенно другим ИНН. Собственники жилья при этом ничего не подозревают, ведь в наименовании юридического лица никаких изменений не произошло, а тем временем долги за потребленный энергоресурс остаются непогашенными. На долю таких компаний приходится порядка 80 млн рублей совокупного долга.

На заседании в прокуратуре энергетики сообщили, что уже зафиксированы факты перерегистрации тульских УК в Москве. 

Проблему неплатежей в сфере ЖКХ усугубляют многочисленные банкротства управляющих компаний, которые захлестнули Тулу и область за последние полтора года.

По данным АО «ТНС энерго Тула», на 1 октября 2017 года компании-банкроты задолжали энергетикам порядка 200 млн рублей.

Менее чем за месяц энергетики направили около 30 обращений в прокуратуру Тулы. Прокуроры областного центра вынесли 19 представлений об устранении нарушений жилищного законодательства в адрес руководителей управляющих компаний города в связи с непогашением задолженности за электроэнергию перед ресурсоснабжающей организацией.

 По итогам заседания прокуратурой Тулы было принято решение взять на контроль ситуацию с долгами управляющих компаний.

АО «ТНС энерго Тула», в свою очередь, будет ежемесячно направлять сведения о дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг в контролирующий орган с целью недопущения нарушения прав туляков. Подобное взаимодействие с органами государственной власти, а именно прокуратурой, призвано повысить платежную дисциплину в сфере ЖКХ и нацелено на выявление сомнительных схем уклонения от расчетов руководителями управляющих компаний.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:07 +1
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