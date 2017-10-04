Житель Одоевского района подозревается в незаконном отстреле косуль
Мужчина задержан сотрудниками полиции, детали происшествия выясняются.
Обстоятельства незаконной охоты устанавливают сотрудники полиции в Одоевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, 56-летний местный житель приехал в одно из охотничьих хозяйств, чтобы поохотиться на пушного зверя, отстрел которого разрешён.
В ходе загона животных мужчина открыл стрельбу по косуле и самке оленя. Охота на этих животных в это время года запрещена. Работники охотхозяйства сообщили в полицию о незаконном отстреле.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Сотрудниками отделения полиции «Одоевское» устанавливаются все детали происшествия.
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