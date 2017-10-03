В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Тульской области задержаны 93 нарушителя
Рейдовые мероприятия будут регулярно проходить во всех районах региона.
В течение сентября сотрудники тульской Госавтоинспекции проводили целенаправленное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД на протяжении определённого времени останавливали все проезжающие мимо машины и проверяли водителей на состояние опьянения.
В результате рейдовых мероприятий было установлено 93 административных правонарушения и два уголовных преступления. Среди них:
- ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – 6 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),
- ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ– 4 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения),
- ст. 264.1 УК РФ – 2 (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения),
- ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ – 3 (отсутствие водительского удостоверения),
- ч.3,4 ст. 12.15 КоАП РФ – 6 (выезд на полосу встречного движения),
- ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – 7 (нарушение правил перевозки детей).
Рейды «Нетрезвый водитель» будут продолжаться в каждом районе области.
Если вы заметили нетрезвого водителя, звоните по телефонам: 32-45-00, 32-45-02 и 32-44-10. Ваш звонок может предотвратить ДТП и спасти чью-то жизнь.
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