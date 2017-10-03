В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Тульской области задержаны 93 нарушителя

Рейдовые мероприятия будут регулярно проходить во всех районах региона.

В течение сентября сотрудники тульской Госавтоинспекции проводили целенаправленное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД на протяжении определённого времени останавливали все проезжающие мимо машины и проверяли водителей на состояние опьянения.

В результате рейдовых мероприятий было установлено 93 административных правонарушения и два уголовных преступления. Среди них:

ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – 6 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),

ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ– 4 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения),

ст. 264.1 УК РФ – 2 (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения),

ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ – 3 (отсутствие водительского удостоверения),

ч.3,4 ст. 12.15 КоАП РФ – 6 (выезд на полосу встречного движения),

ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – 7 (нарушение правил перевозки детей).

Рейды «Нетрезвый водитель» будут продолжаться в каждом районе области.