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В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Тульской области задержаны 93 нарушителя

В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Тульской области задержаны 93 нарушителя

Рейдовые мероприятия будут регулярно проходить во всех районах региона.

В течение сентября сотрудники тульской Госавтоинспекции проводили целенаправленное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД на протяжении определённого времени останавливали все проезжающие мимо машины и проверяли водителей на состояние опьянения.

В результате рейдовых мероприятий было установлено 93 административных правонарушения и два уголовных преступления. Среди них:

  • ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – 6 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),
  •  ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ– 4 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения),
  • ст. 264.1 УК РФ  – 2 (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения),
  • ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ – 3 (отсутствие водительского удостоверения),
  • ч.3,4 ст. 12.15 КоАП РФ – 6 (выезд на полосу встречного движения),
  • ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – 7 (нарушение правил перевозки детей).

Рейды «Нетрезвый водитель» будут продолжаться в каждом районе области.

Если вы заметили нетрезвого водителя, звоните по телефонам: 32-45-00, 32-45-02 и 32-44-10. Ваш звонок может предотвратить ДТП и спасти чью-то жизнь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +3
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