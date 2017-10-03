Возле детского сада на улице Серебровской нашли ящик со взрывчаткой

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тротиловые шашки обнаружили рабочие во время раскопки котлована. На месте работали сапёры Росгвардии.

Как стало известно MySLO, неподалёку от детского сада на улице Серебровской обнаружен ящик с тротиловыми шашками. Его нашли рабочие, которые рыли котлован для проведения ремонтных работ. Они сразу же обратились в полицию.

По информации пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области, на место незамедлительно прибыли две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии и оцепили территорию.

Сапёром ОМОН Росгвардии найденные предметы были обезврежены, эвакуация дошкольного учреждения не проводилась. В настоящее время находка никакой угрозы для общества не представляет, на месте происшествия работают сотрудники полиции.