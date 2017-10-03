Дольщики ЖК «Иншинский» просят помощи у губернатора

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Дом должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2016 года, но до сих пор этого не произошло.

В Большой Туле идет строительство нового жилого комплекса «Иншинский». Один из многоквартирных домов построен еще в декабре 2016 года, срок сдачи второго — декабрь 2017 года. Однако участники долевого строительства уже построенного дома до сих пор не получили ключи от новых квартир.

Застройщик озвучивал различные причины, но главная из них — расположение на территории комплекса вышек сотовой связи. С марта 2017 года люди обращаются с этой проблемой в различные инстанции, но вопрос не решается. Дольщики обратились за помощью к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Как пояснил начальник региональной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, земельный участок, на котором ведется строительство жилого комплекса, муниципалитету не принадлежит .

Жить вблизи вышек сотовой связи небезопасно, поэтому дом никак не могут сдать в эксплуатацию. Администрация города направила в суд иск с требованием владельцу земельного участка снести эти конструкции.

Сейчас идут работы по монтажу новой опоры в отдалении от строящегося жилого комплекса. На нее сотовые операторы смогут перенести свои точки трансляции сигнала. Работы по строительству новой опоры завершат ориентировочно 15−20 октября. Юридические вопросы по вводу в эксплуатацию новой конструкции планируют решить до конца октября.

Если все пойдет по намеченному плану, построенный в декабре прошлого года многоквартирный дом будет передан дольщикам уже в ноябре.

В муниципалитете отмечают, что вышку сотовой связи собственник земельного участка поставил, но с администрацией не согласовал. Во избежание подобных ситуаций глава региона поручил главам муниципальных образований при разрешении на строительство лично проверять каждый участок.