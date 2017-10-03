Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» запустил конкурс красоты для болельщиц
Победительницы украсят клубный календарь.
В футбольном мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как твоя любимая команда забивает мячи в ворота соперников, как футболисты радуются победам и как красивые девушки на трибунах переживают за них!
ПФК «Арсенал» второй сезон подряд запускает производство клубных календарей в красно-жёлтых тонах с тульскими красавицами в роли болельщиц нашей команды.
Объявляется старт первого отборочного тура. Милые дамы, присылайте свои анкеты на адрес клубной почты press@arsenaltula.ru с указанием «Красота по-арсенальски»!
В анкете отправляйте не только ваши красивые снимки, но и напишите интригующий рассказ о себе, о футболе в вашей жизни.
ПФК «Арсенал» второй сезон подряд запускает производство клубных календарей в красно-жёлтых тонах с тульскими красавицами в роли болельщиц нашей команды.
Объявляется старт первого отборочного тура. Милые дамы, присылайте свои анкеты на адрес клубной почты press@arsenaltula.ru с указанием «Красота по-арсенальски»!
В анкете отправляйте не только ваши красивые снимки, но и напишите интригующий рассказ о себе, о футболе в вашей жизни.
Расскажите, почему именно вы должны оказаться на страницах клубного календаря 2018 года!
сегодня, в 12:44, 8 534 3
1 октября, в 20:50, 21 653 3
30 сентября, в 07:22, 26 6861 5
29 сентября, в 21:23, 125 7653 11
Другие статьи по темам
Место