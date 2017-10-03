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«Арсенал» запустил конкурс красоты для болельщиц
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» запустил конкурс красоты для болельщиц

Победительницы украсят клубный календарь.

В футбольном мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как твоя любимая команда забивает мячи в ворота соперников, как футболисты радуются победам и как красивые девушки на трибунах переживают за них!

ПФК «Арсенал» второй сезон подряд запускает производство клубных календарей в красно-жёлтых тонах с тульскими красавицами в роли болельщиц нашей команды.

Объявляется старт первого отборочного тура. Милые дамы, присылайте свои анкеты на адрес клубной почты press@arsenaltula.ru с указанием «Красота по-арсенальски»!

В анкете отправляйте не только ваши красивые снимки, но и напишите интригующий рассказ о себе, о футболе в вашей жизни.
Расскажите, почему именно вы должны оказаться на страницах клубного календаря 2018 года!
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:40 +2
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