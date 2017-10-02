В Тульской области начался осенний призыв

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1 октября 2017 года в соответствии с указом президента РФ начался осенний военный призыв на всей территории страны. Он продлится до 31 декабря. Призывные комиссии работают в каждом муниципальном образовании региона. Из 6 000 призывников Тульской области ряды военнослужащих этой осенью пополнят порядка 1400 человек.

Александр Сафронов, военный комиссар Тульской области:

Александр Сафронов - Призывники Тульской области будут направлены во все виды вооруженных сил и рода войск, а также в другие министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба. Подавляющее число из них будет проходить службу на территории Западного военного округа, который располагается на территории от Калининградской области и Балтийского флота до Белгородской области. 60 призывников будут направлены в Южный военный округ, 16 — на Северный флот, 10 — на Тихоокеанский флот. На осенний призыв предстоит отправить для прохождения военной службы 200 призывников, имеющих военно-учетную специальность. В основном, это водители и специалисты компрессорных установок, которые прошли подготовку в системе ДОСААФ. Сборный пункт Тульской области подготовлен к организованной отправке воинских команд, на сборном пункте призывники будут обеспечиваться вещевым имуществом в соответствии с нормами довольствия, трехразовым питанием по нормам общевойскового пайка. Для получения денежного довольствия во время прохождения военной службы призывникам будут выдаваться банковские карты платежной системы «Мир». По данной карте возможно беспроцентное снятие денежных средств в любом банкомате РФ. Солдаты срочной службы получают в месяц от 2 000 рублей, служащие по контракту — от 15 000 рублей.

В этот призыв на военную службу впервые отправятся юноши, вступившие в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармейцы». Также представители этого движения вошли в состав призывной комиссии Тульской области. В этом году учащиеся колледжей и техникумов получили отсрочку от службы в армии на весь период обучения, до 1 января 2017 года это право им предоставлялось до достижения 20 лет.

Выпускники вузов и средних специальных образовательных учреждений Тульской области могут выбрать: служить один год по призыву или два — по контракту.

В какую часть страны и в какие войсках отправится призывник, решит призывная комиссия района. В этом вопросе учитываются желание призывника, наличие у него гражданской или военной специальности и, конечно, состояние здоровья.

Александр Филатов, председатель военно-врачебной комиссии Тульской области:

Александр Филатов - Каждый призыв годность к военной службе неуклонно растет. Это тренд, который отмечен в течение последних 4−5 лет. По данным в Западном округе, годность составляет 75%. Годность к военной службе составляет в Тульской области по итогу весеннего призыва — 73, 9%. Для сравнения в 2010 году процент годности к военной службе составлял 58. Каждый призыв есть категория людей, которая возвращается из вооруженных сил по состоянию здоровья. Это связано со сложностью диагностирования заболеваний. Доля таких военнослужащих невелика — менее 1%.

На время осеннего призыва в военной прокуратуре Тульского гарнизона организован консультационно-правовой центр. Он располагается по адресу: Тула, Советская, 15, телефон: 56−04−70.

Руслан Горбачев, военный прокурор Тульского гарнизона подполковник юстиции:

Руслан Горбачев - В ходе работы центра призывники и их родители, а также родственники могут получить консультации, связанные с призывом на военную службу, с правом призывников на освобождение от военной службы и другим вопросам. Также будут приняты жалобы и обращений граждан, связанных с нарушениями их прав. Работа по ним будет проводиться незамедлительно. При отправке граждан на военную службу сотрудники военной прокуратуры Тульского гарнизона вручать памятки, в которых указаны номера телефонов прокуратур гарнизонов тех регионов, где будет проходить военная служба. Работа эта ведется ежегодно на постоянной основе.

Количество обращений в военную прокуратуру от граждан, проходящих службу в рядах вооруженных сил, за последнее время сократилось: за весенний призыв поступило всего 1 обращение. Жалоба касалась своевременного оказания медицинской помощи. Для сравнения на начало 2000-х годов таких обращений было в десятки раз больше. Жалобы поступали на качество питания, обеспечение вещевым имуществом, которые выдавались в частях, были случаи неуставных взаимоотношений.

Лариса Арапова, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата городского округа город Тула:

Лариса Арапова - Врачи оценивают состояние здоровья призывников по имеющимся документам. Мы запрашиваем информацию в диспансерах Тульской области, состоит ли призывник у них на учете. Каждый призывник предоставляет амбулаторные карты, где отражены наблюдения врачей с раннего детства. Состояние призывников оценивает хирург, терапевт, невролог, лор, стоматолог, окулист и психиатр. Финальное заключение о категории годности к службе делает врач, руководящий работой комиссии по медицинскому освидетельствованию.

Сергей Титов - Я всегда хотел попасть на флот. Надеюсь, что буду служить в ВМФ в Калининграде. В моей семье все служили, это нормально. После армии буду поступать в университет. Я хочу быть строителем.

Андрей Чернов - Закончив ВУЗ по специальности «Юриспруденция», я сегодня прохожу комиссию. Если меня признают годным к службе, буду отдавать долг Родине. Если все сложится, я с радостью послужу стране. Я бы хотел попасть в разведку.

Первая часть призывников отправится к месту службы уже 16 октября 2017 года.

Для разъяснения хода призывной компании в военном комиссариате Тульской области организована работа горячей линии: 22−34−44.