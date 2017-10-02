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Дима Билан в Туле: О своем детстве, младшей сестре и особенных людях

Дима Билан в Туле: О своем детстве, младшей сестре и особенных людях

После концерта в Туле певец записал эксклюзивное видеоинтервью для туляков.

28 сентября в Туле состоялся долгожданный для поклонников Димы Билана концерт. Мероприятие прошло в ГКЗ, и вызвало такой большой ажиотаж, что организаторам пришлось в дополнение к стационарным креслам выносить в зал стулья.

Среди многочисленных хитов была исполнена и знаменитая песня «Не молчи!», в клипе на которую главную роль сыграла девочка с синдромом Дауна — Ника Кириллова. Это видео стало одним из первых в России музыкальным клипом о людях с особенностями развития.

Вдохновившись видеороликом, председатель правления АНБО «МОГУ!» Евгений Макалов основал проект с одноимённым названием, целью которого стала не только поддержка детей с особенностями в развитии, но, что немаловажно, поддержка родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Когда Евгений узнал о приезде в Тулу Димы Билана, он решил встретиться с певцом, и благодаря поддержке со стороны ГКЗ и организаторов концерта встреча состоялась.

Евгений Макалов:

Евгений Макалов

– Это было удивительно! В который раз убеждаюсь, что никогда нельзя отчаиваться, а нужно идти к своей мечте. Я всегда хотел познакомиться с Дмитрием, рассказать ему о том, как он повлиял на меня, как его песня стала больше чем просто музыкальной композицией! Ещё утром в день концерта вероятность, что мы сможем пообщаться, была ничтожной. Но всё получилось! Дима оказался очень интересным и позитивным собеседником.

Евгений записал небольшое видеоинтервью с известным певцом:

сегодня, в 11:31 0
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