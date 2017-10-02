Дима Билан в Туле: О своем детстве, младшей сестре и особенных людях

– Это было удивительно! В который раз убеждаюсь, что никогда нельзя отчаиваться, а нужно идти к своей мечте. Я всегда хотел познакомиться с Дмитрием, рассказать ему о том, как он повлиял на меня, как его песня стала больше чем просто музыкальной композицией! Ещё утром в день концерта вероятность, что мы сможем пообщаться, была ничтожной. Но всё получилось! Дима оказался очень интересным и позитивным собеседником.