Дима Билан в Туле: О своем детстве, младшей сестре и особенных людях
После концерта в Туле певец записал эксклюзивное видеоинтервью для туляков.
28 сентября в Туле состоялся долгожданный для поклонников Димы Билана концерт. Мероприятие прошло в ГКЗ, и вызвало такой большой ажиотаж, что организаторам пришлось в дополнение к стационарным креслам выносить в зал стулья.
Среди многочисленных хитов была исполнена и знаменитая песня «Не молчи!», в клипе на которую главную роль сыграла девочка с синдромом Дауна — Ника Кириллова. Это видео стало одним из первых в России музыкальным клипом о людях с особенностями развития.
Вдохновившись видеороликом, председатель правления АНБО «МОГУ!» Евгений Макалов основал проект с одноимённым названием, целью которого стала не только поддержка детей с особенностями в развитии, но, что немаловажно, поддержка родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Когда Евгений узнал о приезде в Тулу Димы Билана, он решил встретиться с певцом, и благодаря поддержке со стороны ГКЗ и организаторов концерта встреча состоялась.
Евгений Макалов:
Евгений Макалов
– Это было удивительно! В который раз убеждаюсь, что никогда нельзя отчаиваться, а нужно идти к своей мечте. Я всегда хотел познакомиться с Дмитрием, рассказать ему о том, как он повлиял на меня, как его песня стала больше чем просто музыкальной композицией! Ещё утром в день концерта вероятность, что мы сможем пообщаться, была ничтожной. Но всё получилось! Дима оказался очень интересным и позитивным собеседником.
Евгений записал небольшое видеоинтервью с известным певцом: