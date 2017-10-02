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Тулячка стала самой старшей участницей IV-й Спартакиады пенсионеров России

Тулячка стала самой старшей участницей IV-й Спартакиады пенсионеров России

Шахматистка Лидия Пашовкина недавно отпраздновала 85-летний юбилей.

Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В Пензу приехали свыше 600 спортсменов-любителей из 70 российских регионов и семи стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии.

Общий охват участников региональных отборочных этапов, которые проходили весной и летом по всей стране – от Калининграда до Камчатки – составил свыше 42 тысяч человек.

Рекордными оказались и возрастные отметки: самому старшему участнику, шахматисту Анатолию Корнилову из Тверской области, исполнилось 86 лет. Его соперница по доске Лидия Пашовкина из Тульской области всего на год младше – в этом году она отпраздновала 85-летний юбилей.

Участники соревновались в различных спортивных дисциплинах – от лёгкой атлетики до пулевой стрельбы. В результате тульским пенсионерам удалось увезти из Пензы две медали – стрелок Юрий Чкунин взял «серебро» в личном зачёте, а Жанна Калашникова завоевала «бронзу» в соревнованиях по плаванию.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:19 +1
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