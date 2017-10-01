Фото Даниила Прокофьева
В Туле прошел фестиваль охоты
Мероприятие прошло 30 сентября.
30 сентября в Туле на территории парк-отеля «Цитадель» прошел фестиваль охоты.
В числе почетных гостей фестиваля оказался заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев.
Охотники и гости праздника могли попробовать свои силы на интерактивных площадках:
- стендовая стрельба
- джиппинг
- конные прогулки
- трехъярусный веревочный парк
- скалодром
- лассо
- кнут
- охота
- Laser Tag
- стрельба из пневматического оружия
- метание ножей и топоров
- лучно-арбалетный тир.
Завершился фестиваль выступлением артистов тульской эстрады, которые исполнили авторские композиции.
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