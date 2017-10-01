В Туле прошел фестиваль охоты

Фото Даниила Прокофьева

30 сентября в Туле на территории парк-отеля «Цитадель» прошел фестиваль охоты.

В числе почетных гостей фестиваля оказался заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев.

Охотники и гости праздника могли попробовать свои силы на интерактивных площадках:

стендовая стрельба

джиппинг

конные прогулки

трехъярусный веревочный парк

скалодром

лассо

кнут

охота

Laser Tag

стрельба из пневматического оружия

метание ножей и топоров

лучно-арбалетный тир.

Завершился фестиваль выступлением артистов тульской эстрады, которые исполнили авторские композиции.