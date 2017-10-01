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В Туле прошел фестиваль охоты
Фото Даниила Прокофьева

В Туле прошел фестиваль охоты

Мероприятие прошло 30 сентября.

30 сентября в Туле на территории парк-отеля «Цитадель» прошел фестиваль охоты. 

В числе почетных гостей фестиваля оказался заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев.

 

Охотники и гости праздника могли попробовать свои силы на интерактивных площадках: 

  • стендовая стрельба 
  • джиппинг
  • конные прогулки 
  • трехъярусный веревочный парк 
  • скалодром
  • лассо
  • кнут
  • охота 
  • Laser Tag
  • стрельба из пневматического оружия
  • метание ножей и топоров
  • лучно-арбалетный тир.

Завершился фестиваль выступлением артистов тульской эстрады, которые исполнили авторские композиции. 

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:35 +2
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