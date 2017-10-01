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Участницы международного конкурса красоты выйдут на подиум в платьях, созданных в Туле
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Участницы международного конкурса красоты выйдут на подиум в платьях, созданных в Туле

На открытии фестиваля «Кислород» в минувшую пятницу представили новую коллекцию молодого тульского дизайнера Натальи Полуэктовой.

29 сентября в Туле в третий раз прошел областной арт-фестиваль «Кислород», организованный Тульским областным центром молодежи при поддержке регионального министерства молодежной политики.

Арт-фестиваль ежегодно проводится с целью создания условий для занятия творческой деятельностью, вовлечения молодежи в творчество, выявления талантливых людей.

Изюминкой открытия фестиваля стал показ новой коллекции от молодого тульского дизайнера Натальи Полуэктовой «Афродита».  

Дизайнерская марка Natalia Poluektova. Made in Russia стала единственной представительницей России на международной неделе моды Ulcinj International Fashion Night, которая прошла в конце сентября в Черногории. 

Наталья Полуэктова:

- Мой стиль - это стиль леди. Он должен выражаться не только в фасонах платьев, но и в тканях. Для создания коллекции я выбрала элегантные ткани и при этом изысканные на вид. Платья созданы для девушек, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Всего для недели моды в Черногории было создано 11 комплектов одежды. После показа со мной связались организаторы конкурса красоты Miss Diamond of the World и сделали спецзаказ на пошив платьев для финалисток международного конкурса красоты. Самые красивые девушки мира наденут платья из моей коллекции на официальную фотосессию и открытие конкурса.  Для меня это стало полной неожиданностью! 

Финал международного конкурса красоты Miss Diamond of the World 2017 состоится в Черногории этой осенью.

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В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 1
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 2
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 3
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 4
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 5
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 6
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 7
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 8
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 9
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 10
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 11
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 12
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 13
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 14
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 15
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 16
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 17
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 18
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 19
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 20
В Туле прошел арт-фестиваль "Кислород", Фото: 21
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:16 +4
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