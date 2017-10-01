Погода в Туле 2 октября: облачно и прохладно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 2 октября, в городе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем — от +7 до +12°С. Атмосферное давление 750−755 мм рт. ст.

В регионе по-прежнему желтый уровень — из-за высокой пожароопасности.

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:

Не выжигайте траву и стерню на полях. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. Не бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните в пожарную охрану (телефон 01 и 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.