Где в Туле 2 октября отключат электроэнергию
Специалисты «Тульских городских сетей» проведут плановые ремонтные работы.
В связи с этим с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:
- ул. Кауля, 78, 47 к.3., 49 к.1, 51 к.2, 82, 49-а ;
- ул. П. Алексеева, 39
- ул. Ак. Павлова, 77-111;
- ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.);
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.);
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.);
- ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн)
- ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а;
- ул. Луначарского, 7, 12;
- ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,
- Мясново: 18 пр-зд, 83, 83-а, 85; ул. Дружбы, 3-33; Парашютный пр-зд, 1-34; ул. Тихмянова, 1-34; 15-й пр-зд, 1-16; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 29, 30; 18-й пр-зд, 45-71 (нечётн.),68-92 (чётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 35-51; ул. Кабакова, 88, 90;
- ул. 2-я Трубная, 3-9 (нечётн.), 4;
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.);
- 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11;
- ул. Болдина, 27, 29, 43, 45;
- ул. Лермонтова, 3-14;
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.);
- ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.);
- ул. Шота Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.)
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12; ул. Горького, 6,8
- ул. Кропоткина, 37, 37-а, 41, 41-в;
- ул. Н. Неман , 1;
- ул. Писемского, 1-15, (нечётн.), 2-12 (чётн.);
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54;
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65;
- ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
- ул. Колхозная, 18-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.);
- пер. Колхозный, 2;
- ул. Сафонова, 10-42(чётн.), 29.
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