Где в Туле 2 октября отключат электроэнергию

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

ул. Кауля, 78, 47 к.3., 49 к.1, 51 к.2, 82, 49-а ;

ул. П. Алексеева, 39

ул. Ак. Павлова, 77-111;

ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.);

ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.);

ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.);

ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн)

ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а;

ул. Луначарского, 7, 12;

ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,

Мясново: 18 пр-зд, 83, 83-а, 85; ул. Дружбы, 3-33; Парашютный пр-зд, 1-34; ул. Тихмянова, 1-34; 15-й пр-зд, 1-16; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 29, 30; 18-й пр-зд, 45-71 (нечётн.),68-92 (чётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 35-51; ул. Кабакова, 88, 90;

18 пр-зд, 83, 83-а, 85; ул. Дружбы, 3-33; Парашютный пр-зд, 1-34; ул. Тихмянова, 1-34; 15-й пр-зд, 1-16; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 29, 30; 18-й пр-зд, 45-71 (нечётн.),68-92 (чётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 35-51; ул. Кабакова, 88, 90; ул. 2-я Трубная, 3-9 (нечётн.), 4;

ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.);

1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11;

ул. Болдина, 27, 29, 43, 45;

ул. Лермонтова, 3-14;

ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.);

ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.);

ул. Шота Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.)

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12; ул. Горького, 6,8

ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12; ул. Горького, 6,8 ул. Кропоткина, 37, 37-а, 41, 41-в;

ул. Н. Неман , 1;

ул. Писемского, 1-15, (нечётн.), 2-12 (чётн.);

ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54;

ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65;

ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)

ул. Колхозная, 18-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.);

пер. Колхозный, 2;

ул. Сафонова, 10-42(чётн.), 29.