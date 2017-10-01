Что изменилось в жизни туляков с 1 октября

Осенний призыв

1 октября начался осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря этого года. Под его действие попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет — в первую очередь осенью в армию идут те, кто летом не поступил в институт и не оформил отсрочку от армии по учебе.

Исключение будет сделано для жителей ряда территорий Крайнего Севера (для них призыв начнется в ноябре), жителей деревенской местности, занятых в это время на сборе урожая, при условии, что этот факт документально подтвержден (например, в их трудовой книжке). Кроме того, под осенний призыв не попадают молодые мужчины-педагоги из-за того, что школьный год начинается лишь месяцем ранее — учителя подлежат только весеннему призыву.

Среди тех, кто вообще не подлежит призыву, — осужденные, молодые люди, проходящие альтернативную гражданскую службу, постоянно проживающие за территорией РФ, те, кто прошел службу в другой стране, обладатели научной степени и ряд других категорий граждан.

Причины, которые позволят претендовать на отсрочку: обучение в школе, ПТУ, колледже, вузе или аспирантуре, опекунство над малолетними братьями и сестрами (при отсутствии других опекунов), временные ограничения по состоянию здоровья. Также не подлежат призыву многодетные отцы, отцы-одиночки, воспитывающие малолетнего ребенка, отцы детей-инвалидов, не достигших трех лет. Посмотреть полный список критериев можно здесь.

Все, кто будет призван в армию с октября по декабрь 2017-го, должны будут прослужить один год.

Заканчивается срок выбора формата набора соцуслуг для льготников

До 1 октября федеральные льготники, которые имеют право претендовать на госпомощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг (НСУ).

По данным ПФР России, стоимость набора услуг с начала 2017 года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения.

Претендовать на него могут в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, участники боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, люди, пострадавшие от воздействия радиации. По желанию льготник может воспользоваться собственно предлагаемыми услугами, получить денежную компенсацию за них (у каждой услуги есть фиксированный денежный эквивалент, не превышающий общую стоимость набора) или воспользоваться частью услуг, а за оставшиеся получить денежную компенсацию.

Тем, кто впервые получил право претендовать на НСУ, необходимо было до 1 октября подать заявление в ПФР, чтобы начать получать желаемый набор с 1 января 2018 года. Кроме того, заявление должны были подать те, кто хотел бы изменить форму получения набора. Подробнее о том, как получить набор социальных услуг и что делать, если вы не оформили документы до 1 октября, можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России.

Хорошие новости для водителей

Хорошие новости в начале октября ждут водителей, не отличающихся аккуратностью в вождении, но при этом часто выезжающих за границу. С 1 октября 2017 года общая сумма штрафов за нарушения ПДД, после которой накладываются ограничения на выезд, будет повышена. Если сейчас зарубежная поездка может сорваться в случае, если сумма штрафов достигла 10 тыс. рублей, то теперь этот порог повышается до 30 тыс. рублей.

Tax free

Иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости вывезенного из РФ товара. С 1 октября в России заработает система tax free, которая позволит после выезда вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) купленных на территории страны товаров. Вернуть таким образом можно будет 18% от общей суммы, но компания-оператор вычтет из нее процент за свои услуги. Об этом летом 2017-го рассказал премьер- министр Р. Ф. Дмитрий Медведев.

Расходы на подготовку и запуск этой системы, по оценкам премьер-министра РФ, составили около 260 млн рублей. Воспользоваться ею не смогут граждане стран, входящих наряду с Российской Федерацией в Евразийский экономический союз, — Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Другое нововведение, связанное с НДС, касается операций, связанных с важнейшими и жизненно необходимыми медицинскими изделиями (список можно посмотреть здесь). Теперь налогом на добавленную стоимость не будут облагаться операции, связанные с передачей таких изделий в аренду или лизинг с последующим выкупом. Речь идет в том числе о технологичных медицинских аппаратах, необходимых для лечения тяжелых заболеваний. Ранее налогом не облагалась сдача жизненно необходимых медицинских изделий в аренду, но в случае выкупа НДС приходилось выплачивать в полном объеме.

Главврачи и их замы — не старше 65 лет

Главные врачи и их заместители теперь не могут быть старше 65 лет. Такое возрастное ограничение установлено законом, принятым в силу в июле 2017 года, — его действие распространяется как на государственные, так и на муниципальные медицинские учреждения.

По нему после достижения 65 лет главврачей предложено переводить на иные должности, соответствующие их квалификации. Впрочем, возрастной порог для конкретного руководителя может быть увеличен до 70 лет, если такое решение примет коллектив медучреждения. Закон вступает в силу с 1 октября.

Источник — газета «Известия».