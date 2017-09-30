Туляки подписали петицию о скорейшем переходе России на энергоэффективное освещение

фото пресс-службы правительства Тульской области.

30 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!».

- «ВместеЯрче!» - это значимый социальный проект, который повышает образованность и сознательность людей. Внедрение энергосберегающих технологий касается не только промышленных предприятий, но и жителей», - цитирует директора департамента ЖКХ Тульской области Олега Дючкова пресс-служба регионального правительства.

В рамках фестиваля в парке работала выставка детского технопарка «Кванториум», где можно было познакомиться с научно-популярными опытами и инновационными разработками. Для детей был организован конкурс рисунков на асфальте на тему «Энергосбережение в доме».

Все желающие могли поучаствовать в познавательных экскурсиях, организованных АО «Тульские городские электрические сети», прослушать урок электробезопасности и принять участие в квесте «Тропа энергосбережения».

В течение всего дня на площадке работал «Бульвар современных энергоэффективных технологий» с выставками экспозиций энергосберегающего оборудования ведущих производителей Тульской области.

Гости фестиваля оставили свои подписи под петицией в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение в России, а также под и личной декларацией о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе. Итоги будут подведены в ноябре в рамках международного Форума ENES 2017.

В рамках интеграции с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов прошло посвящение тульских первокурсников в студенты.