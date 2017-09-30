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Туляки подписали петицию о скорейшем переходе России на энергоэффективное освещение
фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки подписали петицию о скорейшем переходе России на энергоэффективное освещение

В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!»

30 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!». 
 
- «ВместеЯрче!» - это значимый социальный проект, который повышает образованность и сознательность людей. Внедрение энергосберегающих технологий касается не только промышленных предприятий, но и жителей», - цитирует директора департамента ЖКХ Тульской области Олега Дючкова пресс-служба регионального правительства.
 
В рамках фестиваля в парке работала выставка детского технопарка «Кванториум», где можно было познакомиться с научно-популярными опытами и инновационными разработками. Для детей был организован конкурс рисунков на асфальте на тему «Энергосбережение в доме». 
 
Все желающие могли поучаствовать в познавательных экскурсиях, организованных АО «Тульские городские электрические сети», прослушать урок электробезопасности и принять участие в квесте «Тропа энергосбережения».
 
В течение всего дня на площадке работал «Бульвар современных энергоэффективных технологий» с выставками экспозиций энергосберегающего оборудования ведущих производителей Тульской области.
 
Гости фестиваля оставили свои подписи под петицией в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение в России, а также под и личной декларацией о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе. Итоги будут подведены в ноябре в рамках международного Форума ENES 2017.
 
В рамках интеграции с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов прошло посвящение тульских первокурсников в студенты.
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В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 1
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 2
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 3
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 4
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 5
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 6
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 7
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 8
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 9
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 10
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 11
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 12
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 13
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 14
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 15
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 16
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 17
В Туле прошел второй Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче!», Фото: 18
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:04 0
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