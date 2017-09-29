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В Туле открыли памятник академику Аркадию Шипунову

В Туле открыли памятник академику Аркадию Шипунову

29 сентября в рамках празднования 90-летия КБП на центральной площади предприятия состоялась торжественная церемония открытия памятника.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сотрудники предприятия.

Обращаясь к участникам церемонии, Дмитрий Рогозин поделился воспоминаниями об Аркадии Шипунове. Вице-премьер отметил, что под руководством Аркадия Георгиевича были созданы образцы вооружения, которые доказали свою высокое эффективность и надежность, в том числе и в боевых условиях.

Вице-премьер также напомнил, что именно по инициативе Аркадия Шипунова при поддержке Президента РФ Владимира Путина, Министерства обороны РФ и Военной промышленной комиссии России воссоздан институт генерального конструктора.

«Тот научно-технический задел, который был реализован Аркадием Георгиевичем, — это перспектива для наших сухопутных войск на долгие годы», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Заместитель председателя Правительства РФ пожелал всем сотрудникам КБП «не терять тот азарт творчества, который был у Аркадия Георгиевича».

После официальной части участники церемонии возложили цветы к памятнику и почтили память Аркадия Георгиевича минутой молчания. Военнослужащие почетного караула прошли торжественным маршем.

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Открытие памятника Шипунову, Фото: 1
Открытие памятника Шипунову, Фото: 2
Открытие памятника Шипунову, Фото: 3
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Открытие памятника Шипунову, Фото: 5
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