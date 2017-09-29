В Туле открыли памятник академику Аркадию Шипунову
29 сентября в рамках празднования 90-летия КБП на центральной площади предприятия состоялась торжественная церемония открытия памятника.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Обращаясь к участникам церемонии, Дмитрий Рогозин поделился воспоминаниями об Аркадии Шипунове. Вице-премьер отметил, что под руководством Аркадия Георгиевича были созданы образцы вооружения, которые доказали свою высокое эффективность и надежность, в том числе и в боевых условиях.
Вице-премьер также напомнил, что именно по инициативе Аркадия Шипунова при поддержке
«Тот научно-технический задел, который был реализован Аркадием Георгиевичем, — это перспектива для наших сухопутных войск на долгие годы», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя
После официальной части участники церемонии возложили цветы к памятнику и почтили память Аркадия Георгиевича минутой молчания. Военнослужащие почетного караула прошли торжественным маршем.