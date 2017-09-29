На железнодорожных станциях Кимовск и Мордвес появятся музеи

На станциях Мордвес и Кимовск Тульского региона Московской железной дороги идут работы по реконструкции путевой инфраструктуры, модернизации вокзальных комплексов и созданию исторических музеев.

Железнодорожники полностью обновили покрытие пассажирских платформ, построили пандусы, установили новую систему освещения, а также знаки безопасности. Сейчас проходит капитальный ремонт залов ожидания, меняются информационные табло о движении поездов.

Для предотвращения выхода людей в зону движения поездов вдоль территорий станций установлено более двух километров специальных ограждений. Также прошел ремонт рабочих помещений, для работников станций созданы комфортные условия труда.

Железнодорожники продолжают работу по сохранению исторического и культурного наследия страны – на станциях будут созданы музейные экспозиции, посвященные 180-летию железных дорог России и 100-летию Октябрьской революции.