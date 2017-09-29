Тульские энергетики провели учения по ликвидации аварий в условиях ледяного дождя и заморозков

По легенде штормовой ветер и осадки повредили оборудование и спровоцировали нарушение электроснабжения.

Энергетикам необходимо было в кратчайшие сроки восстановить штатную работу электросетевого комплекса. Сотрудники были оперативно приведены в повышенную готовность. Часть оперативно-ремонтных бригад являются мобильными и способны в случае необходимости прийти на помощь коллегам, находящимся на расстоянии до тысячи километров. К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании всегда готовы 5768 человек и 1947 единиц техники.

В ходе проведения тренировки были отработаны вопросы восстановления электроснабжения обесточенных потребителей по резервным схемам, вывод в ремонт поврежденных линий электропередачи, направление и организация работы аварийно-восстановительных бригад.

В первую очередь запитывались социально значимые объекты регионов, были задействованы передвижные резервные источники электроснабжения, на место учений прибыли командно-штабные машины. Эта высокопроходимая техника оснащена всем необходимым оборудованием для организации аудио-, видео- и спутниковой связи.

Был организован постоянный обмен информацией между оперативно-ситуационным центром, центрами управления сетями ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и диспетчерскими службами. В результате согласованных действий всех участников учений условная аварийная ситуация была оперативно ликвидирована, схема электроснабжения восстановлена.