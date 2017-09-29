Тульские библиотеки приглашают за бесплатными книгами

Новых хозяев ждут более 500 изданий. Получить их можно в филиалах МУК «Тульская библиотечная система.

Тульские библиотеки приглашает туляков стать участниками акции «Списанные издания – на домашнюю полку». Цель акции – подарить вторую жизнь изданиям, списанным из библиотечных фондов. Акция стартует 1 октября.

В списках литературы, рекомендованных библиотеками к безвозмездной передаче населению, представлены издания, потерявшие свой «товарный» вид, или те, которые редко запрашивают читатели. Есть устаревшие издания, которых не должно быть на библиотечных полках, но которые могут стать достойным экземпляром домашней коллекции.

Туляков ждут более 500 экземпляров книг и журналов из разных отраслей знаний: историческая, общественно-политическая, естественнонаучная, техническая, сельскохозяйственная, учебная литература, устаревшие справочники, художественные произведения. Ознакомиться со списками книг и журналов можно при посещении библиотек, принимающих участие в акции.

В акции принимают участие следующие библиотеки-филиалы: