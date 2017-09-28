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В Алексине поставщик оставил воспитанников детского сада без кроватей

В Алексине поставщик оставил воспитанников детского сада без кроватей

Мебель должны были доставить ещё в начале августа. В ситуации разбиралась прокуратура.

Алексинской межрайонной прокуратурой совместно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования г. Алексин проведена проверка исполнения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.

Установлено, что 31 июля текущего года алексинский детский сад № 10 заключил с ООО «Хорошие люди» контракт на поставку восьми кроватей на сумму 80 тысяч рублей. Деньги были перечислены на счёт организации.

Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть произведена в течение 15 дней. Однако по состоянию на 13 сентября кровати в детский сад поставлены не были.

Неправомерные действия заказчика повлекли нецелевое расходование средств бюджета муниципального образования город Алексин в сумме 80000 рублей. Главе алексинской администрации прокуратурой было внесено представление. Во время прокурорской проверки контракт был полностью исполнен.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 0
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