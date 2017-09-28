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Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 сентября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 сентября

«Тулгорэлектросети» проведут работы по ряду адресов.

Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9 до 17 часов на следующих объектах:

  • ул. Кауля, 31, 56, 74, 27, 29,
  • ул. Будённого, 90, 90-а, 79, 81, 79-а,
  • ул. Рогожинская, 7, 12, 6,
  • пер. Чапаевский, 10,
  • ул. М. Смирнова, 88-а,
  • ул. Перекопская, 1,
  • ул. Чмутова, 2-64 (чётн.), 5-15 (нечётн.),
  • ул. Ликбеза, 3-31 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Н. Студёнка, 1-45 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 1, 43-47-б,
  • 2-й Клинской пр-д, 2,3,4,
  •  ул. М. Кулига, 3-а, 2-б, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Б. Кулига, 2-57,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • ул. Кирова, 25,
  • ул. Заречная, 1-29,
  • ул. Низинная. 1-29,
  • ул. Ушинского,  14-50,
  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 63,
  • 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 16,
  • п. Ново-Скуратово, 15-49,
  • п. Бытовки: 1-7-й Бытовские пр-ды.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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