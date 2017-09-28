Тепло поступило почти в 900 тульских зданий

Из 179 городских котельных 149 уже полностью функционируют.

К отоплению подключено более 130 зданий объектов социальной сферы около 750 многоквартирных домов. Об этом сообщает администрация Тулы. В Туле из 179 котельных подключено 149 (83,24 %).

По состоянию на 17.00 в городе тепло поступает в здания следующих объектов: