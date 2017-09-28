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Тепло поступило почти в 900 тульских зданий

Тепло поступило почти в 900 тульских зданий

Из 179 городских котельных 149 уже полностью функционируют.

К отоплению подключено более 130 зданий объектов социальной сферы около 750 многоквартирных домов. Об этом сообщает администрация Тулы. В Туле из 179 котельных подключено 149 (83,24 %).

По состоянию на 17.00 в городе тепло поступает в здания следующих объектов:

  • школы – 51 (всего 134 школы, подключено 38,06 %),
  • детские сады – 55 (всего 140 детских садов, подключено 39,29 %),
  • объекты здравоохранения – 26 (всего 38 объектов, подключено 68,42 %),
  • многоквартирные дома – 749 (всего 3098, подключено 24,17 %).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 0
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