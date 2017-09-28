Инспекторы ГИБДД провели в Ефремове «пешеходный» флешмоб

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области проходит Недели безопасности – сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Воспитанники одного из образовательных учреждений Ефремова подготовили для жителей города зажигательный флешмоб.

Дети совместно с педагогами и сотрудниками ГИБДД организовали широкомасштабный веселый танец «Уступи дорогу юному пешеходу!» Маленькие участники дорожного движения в очередной раз напомнили автолюбителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и внимательного отношения к детям на дорогах.

Водители и прохожие с интересом наблюдали за детским призывом, пообещали малышам не нарушать дорожную дисциплину и быть взаимовежливыми.