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Инспекторы ГИБДД провели в Ефремове «пешеходный» флешмоб
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Инспекторы ГИБДД провели в Ефремове «пешеходный» флешмоб

Мероприятие прошло в рамках Недели безопасности.

В Тульской области проходит Недели безопасности – сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Воспитанники одного из образовательных учреждений Ефремова подготовили для жителей города зажигательный флешмоб.

Дети совместно с педагогами и сотрудниками ГИБДД организовали широкомасштабный веселый танец «Уступи дорогу юному пешеходу!» Маленькие участники дорожного движения в очередной раз напомнили автолюбителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и внимательного отношения  к детям на дорогах.

Водители и прохожие с интересом наблюдали за детским призывом, пообещали малышам не нарушать дорожную  дисциплину и быть взаимовежливыми.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 0
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Место
Тульская областьЕфремов

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