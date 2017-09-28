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Тульские пенсионеры смогут бесплатно посетить экзотариум

Тульские пенсионеры смогут бесплатно посетить экзотариум

Справки по телефону 47-53-92.

1 октября все пожилые люди (дамы 55+, джентльмены 60+) смогут посетить Тульский экзотариум бесплатно. 

В этот день во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, направленный на улучшение качества жизни старшего поколения и укрепления семейных связей. Общественные организации и фонды многих государств устраивают различные благотворительные акции, Россия также не остается в стороне с 1992 года.

Тульский экзотариум присоединяется в этому нужному празднику и открывает свои двери для всех пенсионеров. Расскажите своим бабушкам и дедушкам, пригласите их в зоопарк!

Справки по телефону 47-53-92. Возрастное ограничение: 0+. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:02 +3
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