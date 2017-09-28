Скандал с надгробными плитами в тульском поселке: виновных накажут

Фото из архива Myslo.

Шокирующую историю рассказали Myslo жители Петровского поселка, который находится под Тулой. На дороге перед своим населенным пунктом они обнаружили о бломки надгробий и мемориальных досок.

- Мы были просто в шоке. Нам привезли разломанные надгробные плиты. Это кощунство! — возмущаются местные. — На памятниках — имена и звания военных. Да и бетон оказался разрушенными надгробиями. Кто эти несчастные? Почему их могилы разрушили? Становится не по себе каждый раз, когда проезжаем мимо. Это просто ужасно!

Выяснилось, что на дороге находятся обломки старого воинского захоронения на Спасском кладбище в Заречье. Местные жители даже заподозрили власти — что они хотят выровнять дорогу с помощью надгробных плит.

Глава Привокзального округа Евгений Пятисоцков рассказал, откуда взялись обломки мемориалов:

- Сын одного из летчиков решил организовать воинское захоронение. Связался со другими родственники, и они решили сделать новый памятник и придать статус воинского захоронения. Наняли подрядную организацию.

После благоустройства водитель должен был вывезти мусор в Барсуки. Однако он выбросил его на дороге, — рассказал Пятисоцков.

Убрать с дороги надгробные плиты пообещали до воскресенья обещали до 1 октября.

Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова:

- В настоящее время мы направили запрос в полицию. Совместно с правоохранительными органами мы установим лицо, оставившее там мусор, чтобы привлечь его к административной ответственности. Если это физически лицо, штраф от 2500 до 5000 рублей, если юридическое, то больше.

Отметим, что ремонт дороги в 2017 году на этом участке не планируется.

Кстати, утилизирование таких мемориальных плит никак не регламентируется. Родственники сами решают, куда потом деть памятники.