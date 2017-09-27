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В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности

В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности

Жителей предупредили о высокой пожароопасности.

В Тульской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В нашем регионе — высокая пожароопасность. На территории области установилась сухая погода и есть вероятность возникновения пожаров.

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:

  1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
  2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
  3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
  4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
  5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
  6. Не бросайте горящие спички и окурки.
  7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните в пожарную охрану (телефон 01 и 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:24 0
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