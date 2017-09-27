Туляков приглашают на фотомарафон
В выставочном зале оружейной столицы откроется выставка работ участников конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».
Выставка откроется 28 сентября в 15.00 и будет приурочена к Всероссийскому дню туризма.
На церемонии открытия экспозиции работ тульских фотографов подведут итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» по двум номинациям: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» и «Лучший экскурсовод (гид)».
Участниками конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон» стали профессиональные фотографы и любители из разных уголков региона. Каждый фотограф старался показать Тулу самобытной, современной, доблестной, загадочной, яркой, душевной, праздничной и гостеприимной.
Всего на конкурс было прислано порядка 400 работ, 335 из них прошли отбор и были представлены на суд профессионального компетентного жюри.
Победители и призеры выбраны в десяти номинациях:
- Гений места — место гения
- Фестивальный марафон
- Огни ночного города
- Магия вкуса
- Арсенал и щит России
- Философия сельской жизни
- Дыхание природы
- Сделано туляками
- Городской пейзаж
- По святым местам
Также лучшие работы были выбраны в ходе «народного голосования» в официальной группе конкурса «Тула в кадре» в «Вконтакте», фотографии получили звание «Первый в сети» и по праву оказались среди работ выставки.
Выставка будет работать две недели по адресу: Тула, Красноармейский пр., 16.
Режим работы:
- вт-ср, вс с 10.00 до 18.00,
- чт-сб с 10.00 до 20.00,
- пн — выходной.