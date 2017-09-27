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Туляков приглашают на фотомарафон
Фото пресс-службы комитета Тульской области по развитию туризма.

Туляков приглашают на фотомарафон

В выставочном зале оружейной столицы откроется выставка работ участников конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».

Выставка откроется 28 сентября в 15.00 и будет приурочена к Всероссийскому дню туризма.

На церемонии открытия экспозиции работ тульских фотографов подведут итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» по двум номинациям: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» и «Лучший экскурсовод (гид)».

Участниками конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон» стали профессиональные фотографы и любители из разных уголков региона. Каждый фотограф старался показать Тулу самобытной, современной, доблестной, загадочной, яркой, душевной, праздничной и гостеприимной.

Всего на конкурс было прислано порядка 400 работ, 335 из них прошли отбор и были представлены на суд профессионального компетентного жюри.

Победители и призеры выбраны в десяти номинациях:

  • Гений места — место гения
  • Фестивальный марафон
  • Огни ночного города
  • Магия вкуса
  • Арсенал и щит России
  • Философия сельской жизни
  • Дыхание природы
  • Сделано туляками
  • Городской пейзаж
  • По святым местам

Также лучшие работы были выбраны в ходе «народного голосования» в официальной группе конкурса «Тула в кадре» в «Вконтакте», фотографии получили звание «Первый в сети» и по праву оказались среди работ выставки.

Выставка будет работать две недели по адресу: Тула, Красноармейский пр., 16.

Режим работы:

  • вт-ср, вс с 10.00 до 18.00,
  • чт-сб с 10.00 до 20.00,
  • пн — выходной.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:19 +1
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