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В Тульской области стартовала Всероссийская неделя безопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области стартовала Всероссийская неделя безопасности

С 25 по 29 сентября сотрудники ГИБДД проверят тульских водителей на соблюдение правил перевозки юных пассажиров и проведут уроки безопасности в школах региона.

С 25 сентября в Тульской области стартовала Всероссийская Неделя безопасности. Она посвящена профилактике детского травматизма на дорогах. С 25 по 29 сентября сотрудники ГИБДД проведут ряд мероприятий в образовательных учреждениях региона.

В области пройдет рейд «Безопасность детей в ваших руках!». Инспекторы проверят взрослых участников дорожного движения на соблюдение правил безопасной перевозки маленьких пассажиров.

Во всех образовательных учреждениях области сотрудники Госавтоинспекции проведут уроки, посвященные основным правилам поведения на дороге.

На этих уроках проанализируют опасные дорожные ситуации и в очередной раз повторят безопасный маршрут «Дом-школа-дом».

Также инспекторы проведут в школах региона родительские собрания, на которых родителям расскажут о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в регионе, проведут профилактические беседы по недопущению фактов грубых нарушений ПДД.

Управление ГИБДД по Тульской области напоминает, что дорожная безопасность зависит от каждого из нас, и призывает всех жителей региона неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:01 0
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