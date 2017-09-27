Клубу «Ретро-Стиль-Тула» передали безвозмездно казарму, столовую и штаб

Кроме этого в распоряжении клуба будут гараж, лаборатория и дизельная электростанция.

Депутаты Тульской городской Думы приняли решение передать автоклубу «Ретро-Стиль-Тула» в безвозмездное пользование муниципальные помещения в Привокзальном округе Тулы.

Имущественный комплекс находится по адресу: 2-й Клинской пр., в/г, 69-а. В него входит караульное помещение, склад, казарма, столовая, штаб, гараж, лаборатория и дизельная электростанция.

Клуб сможет пользоваться помещениями в течение пяти лет при одном условии – не вести в них коммерческую деятельность и не сдавать их в аренду.

Как пояснили руководители клуба, в помещениях будут располагаться ремонтные мастерские, а также проводиться выставки техники.