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В Поленово заложили яблоневый сад к 125-летию усадьбы

В Поленово заложили яблоневый сад к 125-летию усадьбы

Сад заменит утраченный, посаженный ещй семьей Поленовых в 1945-1970 гг.

В этом году Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова отмечает 125-летие. Все мероприятия — выставки, фестивали, конференции в течение года были приурочены к этой юбилейной дате.

25 сентября там был заложен сад взамен утраченного, посаженного ещё семьей Поленовых в 1945-1970 гг.

В мероприятии приняли участие представители областного правительства, семья Поленовых, сотрудники и друзья поленовского дома из разных областей России и из-за рубежа.

Для всех собравшихся посадка сада стала настоящим праздником. Днем продолжения традиций, днем надежды на будущее, днем единения, живого общения друг с другом.

 

Дом-музей был основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Дмитриевичем Поленовым (1844−1927) и является первым народным музеем в русской деревне.

Решением Комиссариата Имуществ Российской Республики в 1918 году дом был взят под охрану государства как национальное достояние.

Постановлением СНК РСФСР от 1924 года усадьба «Борок» была предоставлена в пожизненное пользование семье Поленовых, а в 1939 году наследники В. Д. Поленова передали в дар государству усадьбу со всеми находящимися в ней художественными ценностями.

сегодня, в 11:48 0
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