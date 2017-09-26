В Поленово заложили яблоневый сад к 125-летию усадьбы

В этом году Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова отмечает 125-летие. Все мероприятия — выставки, фестивали, конференции в течение года были приурочены к этой юбилейной дате.

25 сентября там был заложен сад взамен утраченного, посаженного ещё семьей Поленовых в 1945-1970 гг.

В мероприятии приняли участие представители областного правительства, семья Поленовых, сотрудники и друзья поленовского дома из разных областей России и из-за рубежа.

Для всех собравшихся посадка сада стала настоящим праздником. Днем продолжения традиций, днем надежды на будущее, днем единения, живого общения друг с другом.

Дом-музей был основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Дмитриевичем Поленовым (1844−1927) и является первым народным музеем в русской деревне.

Решением Комиссариата Имуществ Российской Республики в 1918 году дом был взят под охрану государства как национальное достояние.