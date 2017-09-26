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Тульские спортсмены завоевали Кубок мира по плаванию в ластах

Тульские спортсмены завоевали Кубок мира по плаванию в ластах

Поздравляем наших спортсменов!

В Турции в Анталии с 21 по 24 сентября проходил финал Кубка мира по подводному спорту. Спортсмены команды Тульской области завоевали Кубок мира.


Слева направо: Терехов Илья, Гречишкина Надежда, Соломатина Валерия, Дудченко Павел Павлович (тренер), Клюев Иван

Первые места в своих категориях завоевали Илья Терехов, Иван Клюев, Надежда Гречишкина; второе место — Валерия Соломатина; четвертые места — Марина Умеренко и Дмитрий Зайцев.

Подготовили спортсменов к соревнованиям заслуженные тренеры России Дудченко Наталья Павловна, Васильева Марина Юрьевна и тренер высшей категории Дудченко Павел Павлович.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 0
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