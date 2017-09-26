Тульские спортсмены завоевали Кубок мира по плаванию в ластах
Поздравляем наших спортсменов!
В Турции в Анталии с 21 по 24 сентября проходил финал Кубка мира по подводному спорту. Спортсмены команды Тульской области завоевали Кубок мира.
Слева направо: Терехов Илья, Гречишкина Надежда, Соломатина Валерия, Дудченко Павел Павлович (тренер), Клюев Иван
Первые места в своих категориях завоевали Илья Терехов, Иван Клюев, Надежда Гречишкина; второе место — Валерия Соломатина; четвертые места — Марина Умеренко и Дмитрий Зайцев.
Подготовили спортсменов к соревнованиям заслуженные тренеры России Дудченко Наталья Павловна, Васильева Марина Юрьевна и тренер высшей категории Дудченко Павел Павлович.
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